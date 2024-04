Camerano-Chiaravalle, ai primi un derby infinito

Le emozioni non sono mancate e neanche il pubblico. Una bella cornice di tifosi ha fatto da sfondo al derby tutto ‘’anconetano’’ di pallamano A Silver maschile tra Camerano e Chiaravalle. Vinto dai primi ‘’una partita che ha onorato il derby marchigiano – afferma il pivot di Camerano, Davide Cirilli –. Il primo tempo chiuso sul 10-6 ha confermato come le difese abbiano giocato forte, con tanti contatti fisici. C’è stata una bella cornice di pubblico, che ha incitato entrambe le squadre. Ci siamo rifatti della sconfitta di Sassari anche se purtroppo ultimamente abbiamo diverse defezioni ma quando hai voglia di vincere anche questo passa in secondo piano. Due punti meritati". In casa chiaravallese l’italo-argentino Gustavo Guerrero analizza così la prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto un grande lavoro difensivo, con grandi parate di Sánchez - le parole del terzino destro di Chiaravalle espulso nel derby -. Per gran parte del primo tempo siamo stati in inferiorità numerica e poi dopo il rosso la partita è diventata un po’ confusa"