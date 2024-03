Camerano inarrestabile, adesso arriva la sosta per le feste

MATTROINA

9

CHIARAVALLE

37

EDILSPI MATTROINA: Spalletta E., Gugliotta 1, Pagana A., Minutoli, Mascali 1, Bottitta 1, Oppong, Spalletta S., La Ferrera 1, Pagana E., Rotondo, Aprile, Ruccella, Medjedovic, Nasca 3, Furia 2. All. Pellegatta.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Cuello 1, Costantini 2, Rivera Ventura 13, Mamet 6, Faig 6, Ricci, Cipolloni 3, Manfredi 1, Mariniello 3, Aquili, Pellonara 2, Felet. All. Fradi.

Arbitri: Nania e Cannata.

G. CASTELFERRATO

Per Chiaravalle trasferta con vittoria in Sicilia. La Publiesse fa un sol boccone del Mattroina centrando la seconda vittoria su due partite. La formazione di Fradi conferma il pronostico della vigilia e lo fa con un punteggio ampio, in un match mai in discussione, anche se Rivera e compagne non giocano la partita perfetta, soprattutto nel primo tempo chiuso 4-15. Nella ripresa invece le marchigiane innestano il turbo. Il presidente Maltoni tiene a ringraziare la società siciliana "che ha fatto tutto il possibile per aiutarci a gestire questa trasferta. Questa è la grande sportività nella pallamano che ci piace".