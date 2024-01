Camerano ok, Chiaravalle per il big match

PRATO

26

CHIARAVALLE

23

PRATO: Grassi, Micotti M. 2, Amerighi, Gurra 8, Micotti R., Della Maggiora 4, Niccolai 1, Blaj, Rubbino 7, Saccenti, Del Bono, Rossi, Martinelli 3, Ucchino 1, Bartalucci, D’Avossa. All. Megli.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani, Cuello 3, Costantini 2, Rivera Ventura 4, Mamet 2, Faig 9, Ricci, Cipolloni 1, Mariniello 2, Aquili, Belogi, Liuti, Pellonara. All. Fradi.

Chiaravalle torna a casa da Prato a mani vuote. Le ragazze di Fradi cadono alla prima del nuovo, nel big match di giornata, anche se mantengono il primo posto in classifica (per la migliore differenza reti) seppur raggiunte in vetta proprio da Prato. Chiaravalle - orfano del portiere titolare, Elena Felet, infortunata al ginocchio (buona la prova della sostituta Giulia Ricci) - parte meglio, ma le toscane riprendono subito le marchigiane mettendo anche la freccia. All’intervallo è 16-13 per le padrone di casa, un vantaggio di tre reti che vengono confermate anche nella ripresa, perché l’attacco delle chiaravallesi non riesce a capitalizzare le occasioni.