Camion divorato dalle fiamme, l’autista riesce a mettersi in salvo

L’autista è riuscito a scendere e mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Lungo la strada diretta all’aeroporto, in via del Consorzio, ieri pomeriggio verso le 14 un autocarro ha preso fuoco mentre era in transito e viaggiava vuoto. Allertato il 112, sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco da Ancona per lo spegnimento e per la messa in sicurezza di tutta l’area. La cabina del tir è stata divorata dalle fiamme. Tantissime persone hanno segnalato la nube di fumo alzarsi in cielo, soprattutto a Castelferretti, temendo fosse successo qualcosa di grave. "A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, la circolazione è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia. È presente la polizia locale", ha scritto sui social anche la sindaca Stefania Signorini per avvertire quanti più automobilisti possibile. L’incendio è stato spento nel giro di un’ora. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Non si conosce ancora la causa che ha innescato il rogo, forse un surriscaldamento del vano motore. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Falconara. Si sono registrati alcuni disagi per la viabilità, che è stata regolata a senso unico alternato per tutto il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e al ripristino della sicurezza.