Cammina col cane e viene travolto: è in coma

Era in giro con il suo adorato cane Pedro come amava fare ogni giorno quando è stato travolto da un’auto e ora lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva, all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto pochi minuti prima della mezzanotte, tra lunedì e martedì, all’incrocio tra via Setificio e l’inizio della salita di borgo Garibaldi, una zona tra le più pericolose in città. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada Raul Rossetti, 62enne jesino, corriere espresso, personaggio molto noto in città. Raul, gigante buono, è una persona molto solare e gira spesso nelle zone popolari fermandosi a chiacchierare del più e del meno, con amici e conoscenti.

Lunedì sera era in giro con il suo inseparabile Pedro e stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’utilitaria guidata da una ragazza. Un impatto terribile, un boato che ha fatto scendere in strada i residenti. Battendo la testa a terra, Raul ha perso subito conoscenza. La ragazza, illesa ma sotto choc, ha lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, oltre a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per far defluire il traffico. Raul Rossetti, a terra immobile, stava perdendo i battiti, ma i sanitar, anche grazie al defibrillatore, sarebbero riusciti a far ripartire il suo cuore. Una volta stabilizzati i parametri, Raul è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove in queste ore sta lottando per la vita. Le sue condizioni sono estremamente gravi.

L’uomo ha riportato numerose lesioni e un grave trauma cranico. I medici dell’ospedale regionale di Torrette si sono riservati la prognosi. Nell’investimento di lunedì sera, il cagnolino Pedro si è spaventato ed è fuggito. Subito assieme alle preghiere per Rau, sono scattate le ricerche del suo fedele amico. Immediato il tam tam social per ritrovare Pedro. Grazie anche all’intervento dell’Oipa, ieri mattina, il cane è stato ritrovato in buone condizioni di salute e portato al canile sanitario in attesa che il suo padrone possa stare meglio e tornare a prendersene cura "il più presto possibile", pregano gli amici di Raul.

Tantissimi, in rete, i messaggi per il noto 62enne jesino, apprezzato da tanti per la sua simpatia e la battuta sempre pronta: "Raul sei fortissimo, riuscirai a superarla e a tornare a sorridere e regalarci delle grasse risate". Questo è solo uno dei messaggi carichi di emozione.

Sara Ferreri