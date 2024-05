Campagna lascia. Ancona centro, arriva Trovato

Lo scorso 7 maggio il luogotenente Giuseppe Campagna, al termine di una carriera quarantennale, è stato posto in congedo ed ha ceduto il comando della stazione carabinieri di Ancona Centro. Campagna - 60 anni, gran parte dei quali spesi in aree particolarmente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica quali la Sicilia e la Campania - per lungo tempo è stato un importante punto di riferimento per tutta la città di Ancona: al comando della caserma di Via Piave, ha sempre prestato ascolto e fornito una competente risposta a tutte le problematiche rappresentategli dalla cittadinanza, distinguendosi anche in numerose attività investigative di assoluto pregio tra cui si segnala, ultima soltanto in ordine temporale, quella che ha portato a sgominare un sodalizio criminale dedito ai furti perpetrati in danno di persone anziane presso gli sportelli ATM. Al suo posto il maresciallo maggiore Loredano Trovato, 53enne, siciliano, ad Ancona dal 2015 dove è stato responsabile della sezione di pg al tribunale per i minorenni.