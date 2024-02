Campi fotovoltaici:: "Ci sono strani silenzi"

Campi fotovoltaici a Monterosso stazione, il comitato fa sentire di nuovo la propria voce preoccupato dal "silenzio" calato sulla questione. "Abbiamo seguito, nei mesi scorsi le vicende dei campi fotovoltaici progettati per la zona di Monterosso Stazione, comunicando i motivi, i molteplici argomenti della nostra contrarietà – spiegano dal comitato Monte Strega -. Ora ci chiediamo cosa stia accadendo e per quale ragione non si ha notizia dell’autorizzazione rilasciata dalla conferenza dei Servizi e che doveva essere formalizzata entro il 31 gennaio. Tutto tace e non sappiamo cosa stia accadendo là dove si decide, in Provincia di Ancona, ente procedente della conferenza, alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Ancona e al Comune di Sassoferrato. Speriamo che - concludono dal comitato - questo sia presagio di buone notizie, alle brutte non ci siamo del tutto abituati. Ma, in ogni caso, noi non molleremo". Lo stallo nascerebbe tra l’altro dal nodo espropri che il Comune e la Provincia non avrebbero intenzione di fare.