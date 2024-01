Campi fotovoltaici, il comitato si appella al ministro Sangiuliano

Nuovi campi fotovoltaici a Monterosso stazione, il comitato si appella al ministro Gennaro Sangiuliano e valuta il ricorso al Tar. "A Pesaro, in occasione dell’inaugurazione di Pesaro capitale della cultura – spiegano dal comitato - abbiamo informato della cosa il ministro Sangiuliano, lui ha chiesto del materiale che abbiamo inviato. Siamo in attesa di vedere cosa intenda fare la conferenza dei servizi dopo la richiesta dell’architetto Cecilia Calorosi. Noi comunque ci stiamo preparando per andare eventualmente al Tar".

La soprintendenza ha chiesto alla Provincia una relazione paesaggistica più approfondita e dettagliata e ha anche sollevato la questione delle ricerche preventive su area ad interesse archeologico. Dopo la conferenza dei Servizi del 14 dicembre scorso che si era conclusa con il rilascio, all’unanimità, dell’autorizzazione alla realizzazione in località Monterosso Stazione degli impianti di fotovoltaico a terra "Sassoferrato 1" e "Sassoferrato 2" e del connesso elettrodotto (di 4,5 km), la Provincia di Ancona, aveva richiesto ai soggetti che ne fanno parte l’invio, entro lunedì 15 di un parere scritto che confermasse quello verbalmente espresso nella riunione alla quale non aveva partecipato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona. Quest’ultima, giorni prima, aveva richiesto una più idonea documentazione che descrivesse più dettagliatamente la sussistenza delle forme di tutela paesaggistica in atto sull’area dei previsti impianti fotovoltaici a terra per poter esprimere il suo parere di competenza.