Cani avvelenati, torna l’incubo

L’incubo dell’avvelenamento di cani torna a Osimo, dopo la morte di due animali allo sgambatoio, mesi fa. "Qualche mente malsana continua nell’intento di far del male ai cani – racconta la proprietaria del cane caduto nella trappola –. Giovedì, abbiamo trovato segni di avvelenamento sul nostro cane. Lo abbiamo portato subito dal veterinario ed è stato curato tempestivamente. Ignoti hanno usato il veleno per i topi. Abitiamo nella zona del Borgo. Purtroppo non ci sono telecamere e ho potuto solo sporgere denuncia contro ignoti. Installeremo presto la videosorveglianza per evitare altre brutte sorprese". L’ingestione del veleno è avvenuta nel giardino privato della donna, differentemente dall’altra volta, quando appunto i due cani erano morti di avvelenamento in una area pubblica.