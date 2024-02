"Cantieri, ultimo atto": il tour della sindaca

Da Vinci, lavori all’atto finale. Alla Peter Pan, terminate le demolizioni interne, si guarda agli spazi esterni. Ma anche il cuore della città è in fermento, dove l’ex Garage Fanesi è stato raso al suolo: dalle macerie dell’eterna incompiuta sorgerà il nuovo polo civico. I tre cantieri, ieri, sono stati visitati dal sindaco Stefania Signorini. "È gratificante vedere come i fondi che abbiamo ottenuto si vanno trasformando in opere a servizio della comunità – ha detto – Nel progettare spazi pubblici, servizi e scuole, che sono la nostra priorità, è stata data la precedenza alla sicurezza, al risparmio energetico e al valore sociale degli interventi". La prof è partita da Castelferretti, dalla scuola elementare Da Vinci, dove è stata terminata la struttura esterna e ora i tecnici sono al lavoro per completare gli impianti nelle 2 porzioni, quella ricostruita e quella storica. Il progetto, che ha comportato l’abbattimento della parte più recente risalente agli anni ‘70, ha permesso di realizzare un nuovo edificio adeguato alla normativa antisismica e con impianti a basso consumo energetico, senza barriere architettoniche e con una grande palestra a servizio dei cittadini. I lavori, progettati dall’Eutecne di Perugia e appaltati al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Crea di Loreto e Siem di Ancona, hanno un costo complessivo di 2,4 milioni di euro e sono stati finanziati per 1,5 milioni col Pnrr, per 550mila euro con contributi Gse e per la restante parte dal Comune. Consegna prevista in primavera: "Confidiamo di effettuare il trasloco per Pasqua", aveva rassicurato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Valentina Barchiesi.

Procedono spediti anche gli interventi per trasformare la scuola dell’infanzia Peter Pan in un asilo nido a servizio del centro: ultimate le demolizioni interne, gli operai sono al lavoro all’esterno. Gli spazi saranno ridisegnati. Il plesso sarà consolidato ed efficientato. L’opera ha ottenuto 1,7 milioni dal Pnrr. Completamento entro l’anno. Da ultimo il Fanesi. Anche qui i lavori hanno intercettatoil Pnrr per 5 milioni. Il vecchio edificio abbandonato è stato spazzato via, a breve saranno poste le fondamenta del nuovo stabile, che accoglierà la sede della polizia locale, l’anagrafe, un circolo per anziani, una ludoteca e uno spazio per il coworking.

Giacomo Giampieri