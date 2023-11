"Caos Sanzio, disastro e danno d’immagine"

Nuova bagarre in Consiglio regionale dopo gli affondi di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ("Il 13 novembre passerà alla storia come il giorno della vergogna per l’aeroporto"), in merito alla querelle tra Atim, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche e Aeroitalia, la compagnia che da ieri ha dismesso (o quasi) i voli internazionali per Vienna (cancellato), Bucarest (ancora prenotabile) e Barcellona (sarà riattivato dal primo dicembre) e minacciato di interrompere la continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli da ottobre 2024, prima della diffida dell’Enac, Ente nazionale dell’aviazione civile. All’opposizione, come una settimana fa leggendo una comunicazione dell’Atim, ha risposto l’assessore ai Trasporti Goffredo Brandoni. "È stato sottoscritto un contratto tra Atim e Aeroitalia, con termine dal primo dicembre 2023, a fronte del quale non c’è stata alcuna corresponsione di somme di denaro pubblico e senza alcun tipo di connessione con i voli operati da Aeroitalia sull’aeroporto di Ancona, su rotte nazionali e internazionali", ha detto riepilogando la nota dell’Agenzia, accusata da Aeroitalia di non un aver rispettato un contratto per la promozione da 750mila euro. Brandoni ha ricordato che Atim "non ha alcuna competenza sui voli e che l’azione dell’Agenzia ha prodotto l’incremento di turisti stranieri del +8 per cento fino ad agosto 2023". Dunque, sul contratto sottoscritto tra Atim e Aeroitalia, Brandoni ha riportato l’elemento di novità: "Esiste una clausola di riservatezza che impedisce ad oggi di divulgare il contenuto delle interlocuzioni in corso. Si rinvia ad ulteriori precisazioni a quando sarà possibile divulgare il contenuto senza ledere i diritti di alcuna delle parti, compresa Aeroitalia".

Altrettanto dure le repliche. Maurizio Mangialardi, capogruppo dem, ha fatto sapere che il Pd ha presentato un’istanza di accesso agli atti (così anche i grillini) ed ha parlato di "gestione che marca l’incapacità amministrativa di Atim e Giunta regionale, ma di più della Giunta. Un disastro che non lasceremo lì: ci trasferiremo sui volumi di traffico delle tratte per il bando di continuità, per capire quanto costa a ogni cittadino".

Quindi Marta Ruggeri, capogruppo del M5s che ha lamentato la "grande propaganda" della maggioranza sui voli di continuità e il successivo silenzio "sul disastro d’immagine che avete fatto". Senza riferimenti espliciti ha concluso Brandoni, spiegando che da ex sindaco di Falconara "è stato 11 anni in assemblea di Aerdorica e un anno e mezzo nel Cda di Aerdorica". Poi la stoccata alla minoranza: "Andate a rivedere chi sono i responsabili che hanno portato al fallimento l’aeroporto e quali persone nominate a 50 milioni di euro".