Carabinieri, una visita speciale al Parco del Conero

Il Comandante Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Andrea Rispoli è stato in visita al Parco del Conero ospite del Presidente Luigi Conte. Accompagnato dal Col. Nardi Comandante del Comando regione carabinieri Forestale Marche, il Gen. Rispoli si è recato al Centro Visite del Parco del Conero dopo aver visitato la Baia di Portonovo per recarsi poi in centro a Sirolo.

"E’ un grande onore aver avuto in visita il Generale Rispoli al Parco del Conero – ha detto il Presidente Conte – e gli abbiamo consigliato di tornare con calma magari in vacanza per conoscere più nel dettaglio i nostri sentieri e le bellezze del Parco".