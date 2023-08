Cardiologia, arrivano i rinforzi

Arrivano i rinforzi tanto auspicati per il reparto di cardiologia della spiaggia di velluto: concorso per il dirigente medico, per un assistente sociale assunto a tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico che andrà a lavorare presso il Consultorio Familiare di Osimo e di cinque infermieri a supporto delle attività ospedaliere e territoriali, reclutati mediante utilizzo graduatoria avviso pubblico infermieri.