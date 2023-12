Cardiologia pediatrica. Reparto che non c’è più

Reparti costretti a tagli di posti letto dal problema della carenza di personale, ma a Torrette c’è un vero e proprio caso. Parliamo della cardiochirurgia e cardiologia pediatrica congenita di Torrette, in pratica un reparto che non esiste più a causa di una disposizione del suo primario, il dottor Marco Pozzi, in ferie fino alla scadenza del suo contratto a marzo 2024, che ha imposto all’azienda di impedire interventi al personale rimasto.

Di fatto dunque, dal 20 novembre scorso, l’unità operativa un tempo eccellenza della sanità marchigiana ha un solo posto letto ordinario, 1 in Day Hospital e 6 di Utip. In pratica i posti letto sono passati da 18 a 8: "La data di riapertura dei posti letto sarà subordinata alla ripresa dell’attività chirurgica" c’è scritto in un documento interno disposto dalla direzione aziendale, dunque almeno fino al prossimo marzo quando dovrebbe essere nominato il nuovo direttore.