"Cari candidati sindaci non dimenticate la macchina comunale"

"La Cisl Fp Marche invita i candidati sindaci al Comune di Ancona, in vista del ballottaggio di domenica prossima, a porre al centro dell’attenzione il tema del personale e della organizzazione del Comune, la cosiddetta “macchina comunale” .

I 720 dipendenti dell’Ente chiedono quale modello organizzativo e di valorizzazione del personale adotteranno i due candidati sindaco in caso di elezione, quali i settori da potenziare, come riconoscere le tante professionalità presenti tra il personale amministrativo, tecnico, educativo, operaio sino alla Polizia Locale ove si attende la definizione della tematica denominata “massa vestiario.”

I molteplici concorsi tenuti nell’ultimo biennio hanno permesso di garantire il turn -over alla luce dei tanti pensionamenti legati a quota 100, ma sono necessarie azioni che portino i lavoratori intorno alle 800 unità e il Corpo della Polizia Locale stabilmente a 100 unità.

Obiettivo del futuro sindaco creare le condizioni per condividere con Rsu e sindacati di categoria il nuovo contratto aziendale, in recepimento del nuovo CCNL Nazionale, con la valorizzazione del personale in materia di incentivi, progressioni orizzontali e progressioni verticali.

La Cisl Fp Marche chiede un piano assunzioni all’altezza dell’Ente, lo stop a qualsivoglia forma di esternalizzazione, ed un costante confronto con Rsu e sindacati di categoria sull’organizzazione degli uffici e servizi al fine di garantire servizi ai cittadini sempre più efficienti. Si chiede altresì ai candidati se sarà prevista l’assegnazione di una apposita delega al personale ad un assessore".

Luca Talevi,

reggente Fp Cisl Marche