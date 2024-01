"Carichi per la sfida con il Cesena. Tiong ci aveva chiesto la vittoria"

Alberto Spagnoli contro il Pineto ha segnato il suo nono centro stagionale. Più che mai bomber di questa squadra di cui è anche il principale trascinatore per la sua indole in campo che lo porta a sacrificarsi sempre e comunque, lunedì è intervenuto a Radio Tua parlando della vittoria al Pavone Mariani ma anche della prossima partita contro il Cesena: "A Pineto ho corso tanto, come sempre, è una mia caratteristica, non mi sono mai snaturato, e se è per il bene della squadra lo faccio volentieri". Poi Spagnoli ha commentato l’episodio in cui ha colpito il palo ma che sarebbe stato probabilmente rigore per l’Ancona: "C’è stato quel contatto dubbio, poi invece ho calciato cadendo e colpito il palo, l’arbitro non se l’è sentita di fischiare. Gli ho anche chiesto se devo per forza buttarmi per ottenere il rigore, mi ha detto che avevo fatto bene a restare in piedi. Quest’anno siamo penalizzati, da questo punto di vista, ma arriverà qualche rigore in più".

Sulla visita di patron Tiong alla squadra, Spagnoli ha anche raccontato: "Il presidente prima della partita ci ha raggiunto in hotel e ci ha fatto un discorso breve e conciso, ci ha trasmesso la sua vicinanza, ci ha detto che era troppo importante conquistare i tre punti a Pineto, che era una partita fondamentale, che sarebbe stata come una finale per noi e alla fine la squadra ha risposto presente".

Il bomber sul momento dell’Ancona: "E’ un momento particolare, siamo ancora nel vivo del mercato, dobbiamo stare tranquilli da un lato e dall’altro macinare più punti possibili. E adesso arriva una partita molto tosta, ma un passo alla volta: se abbiamo questa mentalità, se riusciamo a soffrire e a sfruttare le occasioni che ci capitano, possiamo dare fastidio a qualunque squadra del girone".

I due risultati utili consecutivi in altrettante trasferte sono un’iniezione di fiducia importantissima per i biancorossi in vista del match contro il Cesena: "La partita di Gubbio ci ha dato quel pizzico di fiducia che ci serviva e la vittoria di Pineto c’è venuta ulteriormente in aiuto dal punto di vista psicologico. Così arriviamo alla sfida col Cesena sicuramente carichi, non possiamo partire già col pensiero di averla persa, guardando ai risultati del Cesena, anche perché abbiamo il pubblico dalla nostra. Sarà una bella serata, speriamo di portare a casa il più possibile".

Sui suoi nove gol in confronto ai 12 dello scorso campionato: "L’obiettivo deve essere sempre quello, cioè di fare meglio. Sono contento per il gol di Pineto ma era troppo importante vincere. Nel finale non ce la facevo più ma ero lì a combattere con i miei compagni, anche quelli che sono entrati dopo. Sono contento di fare parte di questa squadra, dallo spogliatoio vedo un gruppo che lotta per raggiungere l’obiettivo".

g. p.