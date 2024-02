Carnevale, rebus maltempo: "Sfilano trecento maschere, sono il doppio del passato"

L’ombra del meteo avverso sul primo "Carnevale" del centrodestra ad Ancona. Una maledizione bipartisan che in passato ha più volte costretto al rinvio la kermesse. Le condizioni per domani sono variabili, ma non è detto che rovesci di pioggia possano creare degli ostacoli. In attesa di sapere cosa riserverà il meteo, la macchina organizzativa del Comune va avanti. La sfilata delle maschere partirà alle 15,30 da piazza del Plebiscito per arrivare, dopo corso Garibaldi, in piazza Cavour dove verrà decretata quella vincitrice. In attesa della grande sfilata di ‘Ancona, che Maschera!’ il carnevale cittadino dedica spazio e divertimento ai bambini più piccoli e alle loro famiglie, a partire da oggi pomeriggio. In piazza Pertini sarà infatti allestito un villaggio di gonfiabili che resterà aperto anche per tutta la domenica. La sfilata intanto raddoppia: "Con soddisfazione e gioia – afferma l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio – abbiamo registrato la grandissima adesione alla sfilata delle maschere di domenica. Abbiamo 300 partecipanti, il doppio dello scorso anno, dimostra che la nostra scelta organizzativa è quella giusta".

Un’altra sorpresa, svelata dall’organizzazione a poche ore dall’inizio della festa, riguarda via Castelfidardo (lato corso Mazzini), in cui sarà allestito un angolo di street food dedicato interamente ai dolciumi, realizzato a cura di My Love eventi, con caramelle, liquirizia, zucchero filato, crepes e dolci fritti. In piazza Cavour sono previsti sul palco, con la conduzione di Andrea Alfieri, spettacoli di magia, giocolieri e musica con la Bontempi Toys Ancona Band. Tra le novità di quest’anno, infatti, c’è anche la nascita di questa band, creata per l’occasione sulla scia della Bontempi Playtoy Orchestra, il primo gruppo che suona esclusivamente strumenti giocattolo, in questi giorni ospite a Sanremo. La Bontempi fornirà gli strumenti musicali giocattolo al Liceo musicale Rinaldini di Ancona, con i quali undici studenti saliranno sul palco e presenteranno un repertorio festoso per allietare il pomeriggio.

Alle 18,30 sempre in piazza Cavour andrà in scena ‘Fuoco’, spettacolo della Compagnia dei Folli. Il corteo degli iscritti al concorso sfilerà lungo corso Garibaldi fino ad arrivare al banco di giuria in piazza Cavour, dove saranno decretati i vincitori. Nel corso della sfilata tutte le maschere non iscritte, i cittadini e i visitatori attenderanno e festeggeranno il corteo lungo il percorso.

L’impegno economico per l’amministrazione comunale è pressoché identico al budget dell’edizione 2023, ai tempi della giunta Mancinelli, e si aggira attorno ai 25mila euro. L’investimento più oneroso, oltre 5mila euro, è quello legato alla Compagnia dei Folli, mentre la sfilata delle ballerine brasiliane costerà quasi 2mila euro.