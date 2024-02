"Casa in affitto". Ma non esiste. Truffato sul web

Da Falconara era alla ricerca di un immobile da affittare a Bologna. Così si è messo in moto online, dove ha trovato un annuncio che corrispondeva alle sue esigenze. Contattato il responsabile dell’annuncio sul web, ha iniziato la contrattazione. L’uomo dall’altra parte però, con artifici e raggiri, si è fatto versare sul proprio conto corrente Iban 750 euro circa con la promessa di affittare la casa, cosa – questa – mai avvenuta. Il falconarese allora si è visto costretto a rivolgersi ai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, che hanno avviato le indagini. Era disperato, non avrebbe mai pensato di perdere quei soldi e che l’appartamento tanto cercato di fatto non esisteva. Partendo proprio dall’Iban sul quale era stato versato l’importo di denaro, sono state avviate indagini certosine e alla fine i militari sono riusciti a risalire a ben due persone, ritenute responsabili in egual misura di quanto accaduto. Al termine dell’attività di indagine, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 37enne e un altro uomo di 45 anni, entrambi abitanti nella provincia di Taranto. Sui loro capi adesso pendono le accuse di truffa e di riciclaggio in concorso tra loro. Le indagini definite complesse dallo stesso comando hanno permesso di giungere all’identificazione dell’uomo titolare dell’Iban che, per ostacolare la provenienza del denaro, ha trasferito il denaro su un’altra carta ricaricabile riconducibile al complice. Proprio da qui il reato di riciclaggio. Di truffe simili, portate avanti tramite delle vendite online da parte sedicenti venditori, anche in zona ne sono arrivate parecchie ai carabinieri sotto forma di segnalazione, in linea con l’aumento esponenziale anche a livello nazionale, per questo il comando raccomanda maggiore attenzione prima di effettuare bonifici verso degli sconosciuti tramite i siti per compravendite.

