Case in autorecupero in stallo: il Comune ci riprova

Appartamenti in autorecupero all’ex cartiera di via Roma, anche la giunta Fiordelmondo prova a far decollare il progetto che inizialmente era previsto al complesso San Martino e poi alle ex Giuseppine. Si tratta di un cantiere abbandonato da una decina di anni e negli anni scorsi all’asta. Un anno e mezzo fa l’ex sindaco Massimo Bacci aveva provato a lanciare l’operazione ma restano ancora diversi appartamenti da vendere. La giunta Fiordelmondo ha calendarizzato per venerdì prossimo un incontro a palazzo dei Convegni per la presentazione del progetto che prevede un contributo a fondo perduto fino a 46mila euro ad appartamento (560mila complessivi) in scadenza a fine giugno. Interverranno l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni, Maria Cristina Borocci della Regione, Marco Gargiulo, presidente della cooperativa ‘San Martino’ (soggetto attuatore), Lucio Cimarelli, sociologo della cooperativa ‘Spazio Comune’ (soggetto gestore) e il progettista e direttore lavori Riccardo Bucci. Presentata a dicembre la richiesta del permesso di costruire, i 12 appartamenti sono destinati a giovani coppie con redditi medio-bassi (Isee non superiore a 40mila euro) che possano prestare la loro manodopera (ma si può delegare anche un parente) a parziale copertura delle spese.