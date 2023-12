Caso fioriere, ma non dimentichiamoci il passato Fabio Mecarelli, presidente dell'associazione Antidegrado di Ancona, critica l'amministrazione per l'accusa di abbandono rifiuti, ricordando come per anni sia stata ignorata la discarica a cielo aperto nella zona di Sappanico. Invita a riflettere prima di puntare il dito.