Castefrettese con un Zannini in più

E’ una Castelfrettese che vuole tenersi stretta la Promozione conquistata la stagione passata. La società biancorossa del presidente Augusto Bonacci lo sta dimostrando nel mercato effettuato a dicembre dove è stato centrato un poker di acquisti a dimostrazione della volontà del club biancorosso di riemergere dal quintultimo posto in classifica nel girone A. Ultimo innesto nella formazione di mister Fenucci è quello di Diego Zannini (classe 2000), reduce dalla prima parte di stagione trascorsa allo Staffolo, dove ha totalizzato 3 reti in 8 partite nel girone B di Prima Categoria. Un jolly di centrocampo che può vantare, nonostante la giovane età, 60 presenze spalmate in tre stagioni di D con Jesina e Sangiustese e dalle esperienze in Eccellenza con Marina e Montefano e in Promozione con la Passatempese. In precedenza in casa Castelfrettese erano arrivati i centrocampisti Michele Piancatelli (classe 2004, in prestito dal Tolentino), Nicola Palazzi (1996, dalla Pergolese), oltre al portiere Alessandro Tomba (1987 dall’Elpidiense Cascinare). Sul fronte partenze da registrare l’uscita di Massimiliano Sampaolesi (’92) che intraprenderà a gennaio una nuova avventura calcistica in Australia.