Castelferretti si rialza e batte San Severino

CASTELFERRETTI

3

SAN SEVERINO MARCHE

1

Parziali: 25-23, 25-23, 21-25, 25-21

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Toccacieli, Violini, Gaggiotti, Mazzanti, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Marchetti (L1), Palazzesi G. (L2). All. Fabbietti-Sciati.

SAN SEVERINO MARCHE: Muscolini, Marzi, Plesca, Petrocchi, Ferrara, Corradini, Marinozzi, Palazzesi L., Paolucci, Silvestroni, Sorrenti, Tarquini (L1), Rizzuto (L2). All. Pasquali.

Arbitri: De Orchi - Pardo

Ritorno alla vittoria per Castelferretti che vince in quattro set contro San Severino Marche. Una sfida equilibrata risolta a favore della Sabini nei primi due set con il punto decisivo del solito Mancinelli che chiude il primo parziale, mentre nel secondo gli ingressi ancora una volta di Toccacieli e Mariotti regalano il 2-0. I padroni di casa cedono nel terzo parziale alla squadra di Pasquali complice anche una valutazione apparsa ai più errata della coppia arbitrale. Castelferretti non si innervosisce vincendo il quarto set, seppur in rimonta, mantenendo il terzo posto.