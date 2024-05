Castelfidardo, l’Onstage ospita la Mike Coacci Band e l’esibizione dei Mr. Peaple & The Gravestones

Un grande live per chiudere la stagione di uno dei locali più frequentati della provincia anconetana. All’Onstage di Castelfidardo stasera (ore 22.45) suonerà la Mike Coacci Band, preceduta dall’esibizione dei Mr. Peaple & The Gravestones. Chitarrista, cantante, songwriter e sessionman, Coacci divide la sua attività tra Italia ed estero. Il suo è un blues/rock di stampo americano con contaminazioni soul e funk, e durante i suoi show vengono evocate atmosfere hendrixiane. Coacci annovera collaborazioni importanti (Vasco Rossi, Popa Chubby, Danny Losato, Fede Poggiolini e Thomas Silver). Il suo nuovo singolo, ‘Dancing in the Man’, è uscito nel 2023, e a breve toccherà al nuovo album. Mr.People & the Gravestones sono una band dedita a un punk rock dallo spirito underground. Al termine dei live ‘Rock Party’ con Dj Lollo.