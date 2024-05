Castelfidardo, playoff a Villa San Filippo

Deciso lo stadio dove si giocherà il primo turno di playoff di Eccellenza tra Chiesanuova e Castelfidardo. Si disputerà domenica (ore 16:30), al comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto. Con i fidardensi che saranno obbligati alla vittoria (o alla fine dei tempi regolamentari o dopo i supplementari) in virtù della peggior classifica alla fine della stagione regolare, quarti, rispetto alla squadra allenata dall’ex Mobili, terza. L’altra semifinale playoff del massimo campionato regionale si giocherà al Tubaldi di Recanati e vedrà di fronte Montefano e Urbino. Domenica si giocherà anche lo spareggio per determinare la retrocessione diretta dall’Eccellenza. A Cupra Marittima si giocherà Atletico Azzurra Colli-Monturano (ore 16). In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari si disputeranno i supplementari ed eventualmente i tiri di rigore. Chi perde retrocede in Promozione, chi vince invece andrà a sfidare nel playout domenica 12 maggio la Jesina, con i leoncelli che potranno contare oltre che sul fattore campo (si giocherà al Carotti di Jesi) anche su due risultati (vittoria o pareggio). L’altro playout sarà tra Montegiorgio e Sangiustese Vp. PROMOZIONE. In attesa di playoff e playout che si disputeranno il 12 maggio, domenica si giocherà la finale per il titolo regionale che metterà di fronte al Giovanni Paolo II di Matelica i padroni di casa contro il Fabriano Cerreto. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà a battere i tiri di rigore.