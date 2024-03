Castelfidardo, rubata un’Audi Q3 vicino alla fabbrica Borsini

Si è accorto la mattina seguente, quando uscendo di casa ha notato che la sua macchina non c’era più. Il furto di una Audi Q3 targata FZ458GE di colore bianco è avvenuto la scorsa notte nei pressi della ex fabbrica Borsini a Castelfidardo. Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri. La zona sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato quantomeno la direzione presa dall’auto guidata dal ladro. Sono in corso le verifiche per capire se quell’auto sarà utilizzata per effettuare colpi.