Castelfidardo sfida il Pomezia per la D

Esordio nei playoff nazionali di Eccellenza per il Castelfidardo. Avverrà oggi, in casa, contro l’UniPomezia 1938, avversario dei biancoverdi nel primo turno. Fischio d’inizio al Mancini alle ore 18, posticipato rispetto al solito orario poiché le strade intorno allo stadio saranno interessate dalla gara ciclistica internazionale Due Giorni Marchigiana. E’ un Castelfidardo che si presenta non al completo. Quattro le assenze nel gruppo allenato da Marco Giuliodori. Oltre che Imbriola, Braconi e capitan Fabbri, tutti squalificati per una giornata, non ci sarà neanche Kurti, infortunato. Assenze pesanti (Kurti e Braconi hanno deciso con i loro gol le partite nei playoff regionali), ma qualità ed esperienza le garantisce nei locali un certo Alessio Cannoni, centrocampista centrale, classe 1993, che può vantare presenze in Lega Pro e D. "I playoff sono partite particolari - esordisce così Cannoni -. La tensione si sente soprattutto tra i più giovani e noi un po’ più ’vecchi’ dovremo essere bravi a stemperare questa situazione che potrebbe venire a crearsi". Oggi l’andata in casa; il 2 giugno il ritorno in Lazio. "Ci aspettano due partite e quindi dovremo essere bravi a gestire i momenti e determinate situazioni sapendo che c’è sempre il match di ritorno. Il pubblico dalla nostra parte può essere d’aiuto vedendo anche gli squalificati, anche se chi giocherà sono sicuro che sostituiranno al meglio i ragazzi". Per un Castelfidardo che ha ancora fame. "Nessuno si aspettava di arrivare a un traguardo del genere, perché quando siamo partiti l’obiettivo era un altro. Poi l’appetito vien mangiando. Penso che la nostra forza sia il gruppo, sempre unito, fatto di uomini prima che di giocatori, questo ingrediente giusto e fondamentale per raggiungere determinati risultati". Come ha fatto il Castelfidardo che - dopo il quarto posto ottenuto nella stagione regolare - ha eliminato nei playoff prima il Chiesanuova e poi l’Urbino e ora si appresta a iniziare gli spareggi nazionali per la D. Contro una formazione esperta come l’UniPomezia.