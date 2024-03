Castelfidardo, soffitta a fuoco: anziano è riuscito a uscire dalla casa

Sono arrivati a sirene spiegate a metà mattinata ieri i vigili del fuoco del distaccamento osimano in via Cimarosa a Castelfidardo. Una soffitta di una palazzina bifamiliare era andata a fuoco. Una volta sul posto hanno potuto constatare che tutta la soffitta era ormai inagibile, annerita dal fumo. All’interno il materiale accatastato era ormai inutilizzabile. Al piano terra si trovava l’anziano proprietario. Fortunatamente è riuscito a uscire dall’abitazione non appena si è accorto di quello che stava accadendo. Non è rimasto intossicato e per lui non è stato necessario l’intervento del personale medico. Oltre ai pompieri sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso. Pare che l’incendio sia scaturito dal camino rimasto acceso proprio all’interno della soffitta: una fiamma si sarebbe propagata fuori dalla piccola struttura e avrebbe innescato il tutto. I danni sono ingenti. Danneggiato anche il primo piano per la perdita di acqua da un tubo conseguente proprio all’incendio. Tanta la paura tra i vicini di casa che hanno temuto che vi fosse rimasto coinvolto qualcuno all’interno. L’intervento è terminato solo in tarda mattinata con lo spegnimento di tutti gli eventuali focolai.