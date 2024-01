Castelfrettese altro ko. La Biagio ne fa due

CASTELFRETTESE

0

BIAGIO NAZZARO

2

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (25’ st Capitani), Mosciatti (17’ st Ginesi), Sampaolesi, Simone (36’ st Mechri), Mazzarini, Zannini (36’ st Rango), Rocchi, Palazzi, Beta (17’ st Brunori). Panchina: Angelani, Scortechini, Piancatelli, Santinelli. All. Carta.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Terranova (19’ st Guerri), Agostinelli, Brocani (19’ st Bocchini), Ortolani, Petoku, Borocci, Cardinali, Canulli (40’ st Coppari), Parasecoli, Montagnoli. Panchina: Maggiori, Pacenti, Sabbatini, Gamardella, Ludovico, Scheffer. All. Domenichetti.

Arbitro: Fiermonte di Macerata.

Reti: 23’ st e 34’ st Canulli

La Biagio rialza la testa, debutto amaro sulla panchina biancorossa per mister Carta, per la nona partita senza successi dei biancorossi. E’ Canulli a trascinare la Biagio al successo nel derby. I locali partono forte. A Rocchi viene annullata una rete, Palazzi colpisce invece la traversa su punizione. Nella ripresa i gol. Canulli infila, complice una deviazione, per la prima volta l’ex Tomba e successivamente, a seguito di un fallo laterale, sigla la doppietta personale.