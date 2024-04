Castelplanio, il sindaco Badiali non si candida

"Alla soglia dei settant’anni e dopo un lungo periodo di impegno politico nel mio Comune e in Regione ho deciso di non ricandidarmi alla poltrona di primo cittadino. Sarò in lista come candidato consigliere, ma lascerò il testimone all’attuale vicesindaco".

Così Fabio Badiali sindaco storico (di centrosinistra) di Castelplanio rieletto nel 2019 con oltre il 71% dei consensi contro l’allora coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli.

Il candidato sindaco della civica "Uniti per Castelplanio" quindi sarà il vicesindaco uscente Giuseppe Montesi che presto presenterà la sua lista. Badiali nel suo ultimo mandato ha lavorato sodo per inaugurare il museo dedicato al grande medico castelplanese Carlo Urbani. Badiali, per 30 anni al servizio del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ha iniziato la carriera politica proprio come sindaco del suo paese. Dopo due mandati è stato presidente del Cis e consigliere regionale per due legislature e assessore. E’ stato anche segretario provinciale del Partito democratico. Al momento non ci sono liste avversarie e la corsa di Giuseppe Montesi, l’8 e 9 giugno prossimi rischia di essere tutta in solitaria.

