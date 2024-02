"Cattive?", sul palco il primo musical della scuola Sonavox

Che fine hanno fatto le ‘cattive’ del magico mondo di Walt Disney? E’ l’interrogativo che sta alla base del primo musical allestito dalla scuola di musica Sonavox di Ancona, diretta da Michela Casamassima. Il titolo è "Cattive?". Il punto di domanda pone qualche dubbio sulla reale ‘malvagità’ di questi popolarissimi personaggi, che spesso rimangono più scolpiti nella memoria dei cosiddetti ‘buoni’.

Per scoprire di cosa si tratta l’appuntamento è per questo pomeriggio (ore 17.30) al Teatro Panettone. L’opera è stata scritta dal regista Davide Giovagnetti, pluripremiato anche recentemente per uno dei suoi ultimi spettacoli teatrali, e da Marzia Paoletti e Stefano Santoro. Lo stesso Giovagnetti si è occupato dei costumi e della scenografia. A eseguire la musica dal vivo saranno i musicisti della scuola Sonavox. La biglietteria del Teatro Panettone aprirà alle ore 16.30. Prenotazioni al numero 3664049691.