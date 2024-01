Cattivi odori, appoggio da Ancona. Indagine "soil gas" all’ultimo atto

"Appoggio pienamente la politica di prevenzione e monitoraggio che il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, sta prendendo a tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei concittadini. La città di Ancona esprime la vicinanza alle azioni volte in questo senso, compresi gli atti mirati a evitare il ripetersi degli episodi". Falconara e i Comuni limitrofi "hanno chiamato", Ancona ha risposto. Dopo il vertice al castello della scorsa settimana – che ha visto riunite le amministrazioni di Falconara, Monte San Vito, Chiaravalle e Montemarciano – per fronteggiare le criticità, il sindaco Silvetti è intervenuto sul tema delle esalazioni che da prima delle feste di Natale stanno arrecando più di un disturbo alle comunità a nord del capoluogo. Sostegno totale, quindi, del primo cittadino dorico a Signorini in merito alle scelte che, si legge nella nota di Palazzo del Popolo, quest’ultima sta assumendo e volte "sia alla verifica del fenomeno sia alle azioni per contrastarlo evitandone il ripetersi". Accanto all’endorsement di Silvetti, ieri non sono mancate le ennesime segnalazioni di miasmi. Ma è arrivata anche una buona notizia. È stata infatti completata nei giorni scorsi l’indagine ‘soil gas’ dell’ex Area Antonelli, uno dei terreni che ricade nel sito di interesse nazionale (Sin), destinatario di oltre 3 milioni di euro per caratterizzazione e bonifica da parte del ministero dell’ambiente. Partita a giugno dell’anno scorso, l’indagine prevedeva un campionamento per ogni stagione, per verificare la presenza di gas nel sottosuolo. Le operazioni di campionamento sono state coordinate dell’Arpam, sulla base di un protocollo d’intesa rinnovato in primavera e che coinvolge, oltre al Mase e al Comune di Falconara Marittima, anche la Regione e la Provincia. Ora l’amministrazione comunale sta attendendo gli esiti delle analisi, per capire se sia necessaria una bonifica del suolo o se si possa procedere subito con la realizzazione del programma Pinqua. L’area ex Antonelli, assieme all’ex Squadra Rialzo e ad alcuni immobili di Villanova e Fiumesino, rientra nel grande programma di riqualificazione della periferia nord finanziato con fondi per oltre 10 milioni. Giacomo Giampieri