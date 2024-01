C’è "Kissing Gorbaciov" al Cinema Italia

Arriva stasera (ore 21) al Cinema Italia di Ancona "Kissing Gorbaciov" di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, il documentario che racconta l’incredibile storia di un ‘tour tra due mondi’ che non sarebbero stati più gli stessi. Nel 1988 a Melpignano, piccolo paesino del Salento, avviene un evento storico: per la prima volta alcune rock-band sovietiche si esibiscono oltre la cortina. Nel marzo 1989 saranno alcune band italiane, tra le quali i Cccp-Fedeli alla linea, a esibirsi in Unione Sovietica. Due mondi divisi che per una volta trovavano un punto d’incontro nel linguaggio universale della musica. Alla proiezione sarà presente il co-autore Roberto Zinzi. Apertura biglietteria ore 20, con selezione musicale a cura di Arci. Ingresso 6 euro.