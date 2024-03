C’è l’accordo tra Comune e Msc. A Corinaldo arrivano i crocieristi

I passeggeri di Msc Lirica in tour nel borgo gorettiano grazie all’accordo raggiunto tra il Comune di Corinaldo ed Msc Crociere. "Dal 5 aprile – spiega l’assessore al turismo e alla cultura Francesco Spallacci – sarà operativo l’accordo che vede il nostro paese inserito tra i tour di Ancona per la stagione Msc Lirica 2024. Indubbiamente un altro punto a favore di Corinaldo che viene riconosciuto sempre di più luogo di eccellenza dell’entroterra marchigiano. Risultato ottenuto grazie anche al fattivo supporto della dottoressa Lara Massi che segue il progetto Valmivola, dove Corinaldo partecipa in convenzione per le politiche turistiche con l’Unione della Marca Senone". Una conferma del valore e della necessità di una crescita professionale.

"Il senso del corso di Local Marketing – sottolinea l’assessore al bilancio Sara Bettini – è proprio quello di far crescere i nostri imprenditori locali e di fatto renderli pronti ai cambiamenti di un mercato come quello turistico costante e repentino. La volontà di questa amministrazione è stare vicino alle imprese in maniera differente, e costruttiva, ecco perché non ci fermiamo qui: siamo già al lavoro per decidere le modalità per avviare un corso di inglese con il quale fornire strumenti di base per l’accoglienza del turista".

L’annuncio è arrivato mercoledì a margine dell’incontro tra Amministrazione e le imprese del territorio per presentare il calendario della stagione estiva e la conclusione del corso di "local marketing" finanziato e voluto dal Comune e realizzato dalla Cna che ha consegnato ai 18 operatori economici l’attestato di partecipazione. Corinaldo è uno dei 250 borghi più belli d’Italia, conosciuto anche come "Capitale europea di Halloween", per via della festa delle streghe che viene organizzata ogni anno.