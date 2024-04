Centinaia all’Adriatic Series triathlon. Gare disputate su nuoto, bici e corsa

Centinaia di atleti hanno preso parte ieri all’Adriatic Series Cupra Marittima di triathlon. La tappa di Cupra è diventata, grazie alla perfetta organizzazione della Flipper di Ascoli, uno degli appuntamenti più attesi degli appassionati del triathlon. Al termine delle tre prove la vittoria è stata ottenuta da Niccolò Astori della Raschiani Triathlon con il tempo di 1:45:09. Al secondo posto si è classificato Matteo Rinaldi della Overcome Asd con il tempo di 1:47:47 mentre sul terzo gradino del podio è salito Filippo Trevisani della Cus Propatria Milanocon il tempo di 1:50:25. Tra le donne la vittoria è stata conseguita da Verena Steinhauser del G.S. Fiamme Oro con il tempo di 1:57:48. sul secondo gradino del podio è salita Alessia Righetti della T.D. Rimini con il tempo di 2:07:00 e al terzo posto si è classificata Elisa Monacchini della K3 Cremona con il tempo do 2:08:40. L’Adriatic Series Cupra Marittima è stata il primo triathlon del circuito e anche una delle prime gare in assoluto della disciplina dell’intero calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon. Gli atleti partecipanti hanno affrontato le distanze di nuoto, bici e corsa. Flipper ha inoltre scelto di promuovere la sua gara scegliendo la denominazione GOLD della FITri, cioè "l’etichetta" che va a caratterizzare le gare top dell’intero calendario federale, quelle che rispettano i più alti requisiti qualitativi e che dunque offrono massima sicurezza e servizi di prim’ordine per tutti gli atleti. Grande il supporto garantito da parte del Comune, delle Forze dell’Ordine e delle associazioni del territorio, oltre che dei partner locali e non solo, tra cui la Scuola Italiana Cani da Salvataggio che garantirà con la sua presenza la massima sicurezza in acqua dei triatleti al via. Flipper Triathlon come di consueto si è impegnata anche per offrire ad atleti e accompagnatoriun fine settimana di sport e divertimento, stipulando una convenzione con le strutture ricettiveACOT. Raffaele Avigliano presidente della Flipper Triaihlon ha detto: "Flipper Triathlon ha voluto impegnarsi in maniera importante a Cupra Marittima proponendo una gara Gold per valorizzare ulteriormente l’evento e ringraziare l’amministrazione comunale che ha creduto in noi".

Vittorio Bellagamba