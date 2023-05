Cento commercianti insieme per la Romagna

Succede che in una notte un centinaio di commercianti facciano rete e al mattino riescano a raccogliere una cifra considerevole per l’acquisto di farmaci destinati alle popolazioni emiliano-romagnole colpite dalla drammatica alluvione. È anche questa, Falconara: una città che non smette mai di stupire, specie quando si parla di solidarietà. L’idea nasce dallo chef Claudio Api, proprietario del ristorante ‘L’Arnia del Cuciniere’ che non ha fatto altro che alzare la cornetta e chiedere collaborazione. Dall’altra parte del telefono Ilenia Orologio, appena eletta consigliere comunale ma stavolta in veste di imprenditrice. Una sponda perfetta in quanto aderente ad ‘I Love Shopping’, il gruppo di esercenti falconaresi. Due messaggi qua e là, l’attivazione del tamtam social e, appunto, nell’arco di una luna piena la sorpresa per l’Emilia Romagna. "Devo dire che la risposta mi ha sorpreso ed emozionato – commenta Claudio Api -. Ero in cucina, tanto per cambiare, e ripensavo alle immagini di questi giorni. Terribilmente attuali, purtroppo, per noi marchigiani. Ho visto amici e colleghi in ginocchio, mi sono recato di persona a spalare fango a Senigallia. Rivendendo quelle scene in Emilia Romagna mi sono detto che avremmo dovuto e potuto fare la nostra parte. E così ci siamo attivati attraverso ‘I Love Shopping’, sono stati straordinari". I commercianti, capitanati da Costanza Angelelli dello storico negozio Costantino, hanno raccolto una cifra considerevole e hanno acquistato medicinali, soprattutto per i più piccoli, quali omogeneizzati, pannolini e latte in polvere per le comunità alluvionate. A collaborare in maniera decisiva anche le farmacie ‘Le Ville’ e ‘Galatello’ che hanno fornito i prodotti al prezzo di costo. A quel punto è avvenuta la consegna alla Caritas e alla Protezione civile di Falconara che, stamattina, partiranno alla volta di Cesena per consegnare il materiale raccolto. Perché accanto all’abbraccio solidale dei commercianti, c’è stato anche quello dei cittadini che hanno portato di tutto e di più nella sede di piazza Sant’Antonio dopo la campagna solidale promossa da Caritas, Protezione civile e Comune. Tra gli altri momenti benefici, da non dimenticare domenica all’auditorium Marini i due spettacoli dell’associazione Iride con il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà versato sul conto corrente aperto per l’emergenza dell’Emilia Romagna. Alle 19 andrà in scena Il giardino delle meraviglie con i bambini del laboratorio teatrale; alle 21:30 lo spettacolo Segni dal Cuore con letture, poesie, canzoni e testimonianze. Ingresso 5 euro. Prenotazioni al numero 3281275133.

Giacomo Giampieri