Centri estivi e polemiche "Niente posti per disabili"

Bella stagione in arrivo e con essa anche i centri estivi per i più piccoli. Ma a tenere banco, nelle ultime ore, è la chiusura delle iscrizioni online che ha scatenato le proteste di alcuni genitori nel gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara?’. Una donna, in particolare, ha accusato con parole del genere: "Hanno chiuso le iscrizioni per i bambini con disabilità". Pronta la replica dell’amministrazione comunale: "Le iscrizioni erano aperte dal 5 maggio e quindi in alcune settimane, procedendo con l’iscrizione online, i posti potrebbero risultare esauriti. Ma per tutti, non solo per i bambini con disabilità".

La questione è stata sollevata due giorni fa da una persona attraverso i social. La donna, in particolare, ha riferito della chiusura delle iscrizioni dei centri estivi ai bambini con disabilità e si è lamentata pubblicamente ("Non avete i soldi e togliete i diritti ai disabili", parte dei suoi messaggi). Dal Comune l’immediato chiarimento. Ovvero che la procedura è automatica e i posti, se esauriti, lo sono per tutti: "Il suggerimento è quello di contattare gli uffici preposti 071.9177533 o di inviare una mail a [email protected] per avere maggiori informazioni, chiarimenti e soluzioni", hanno detto dal Castello. L’amministrazione, inoltre, ha fatto sapere che "l’assistenza educativa scolastica è prevista solo durante il calendario scolastico e non nei centri estivi. Pertanto l’assistenza educativa che sarà garantita nei centri estivi comunali nasce dalla costante sensibilità di questa amministrazione verso il tema dell’inclusione. È un tema che ci sta a cuore e l’attenzione all’inclusione viene confermata anche dalla partecipazione ai centri estivi di bambini e ragazzi con disagio familiare senza alcun onere per le famiglie".

Un ulteriore chiarimento è arrivato sulla possibilità di estendere i centri estivi comunali ai non residenti di Falconara: "I centri estivi, infatti, sono solo per i residenti - hanno concluso -. Soltanto in caso di posti disponibili vengono aperti ai non residenti. Non per un obbligo di legge, quindi, ma sempre per sensibilità dell’amministrazione che c’è ed è evidente".