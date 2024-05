Centro ambiente, ancora uno stop

"Ancora un no alla commissione sul regolamento del centro ambiente". A denunciarlo dall’opposizione Per Jesi e Jesiamo. Lo scorso mese assieme a Patto per Jesi e Fdi hanno richiesto la convocazione della commissione rifiuti "per affrontare gli innegabili limiti del nuovo regolamento, con emendamenti che puntano a modificare il tetto massimo dei conferimenti e l’obbligo di utilizzare l’auto dell’intestatario dell’utenza rifiuti". "In due anni di Amministrazione Fiordelmondo – rimarcano da JesiAmo- sono state negate 9 richieste di commissioni consiliari. Nessuna accolta. Sembra che il confrontarsi non sia proprio nelle corde dei gruppi di maggioranza, eppure per il regolamento del Centro Ambiente ce ne sarebbe un immediato e urgente bisogno. Il presidente della commissione Filippo Bartolucci ci ha comunicato che sono in corso interlocuzioni tra Comune e JesiServizi ed alla fine di queste saremo convocati per prendere atto delle decisioni: un buon esempio di partecipazione e condivisione". "L’Amministrazione, dopo aver difeso la misura affermando che "la richiede la legge" – aggiungono da Per Jesi - dovrebbe ammettere che escludere in toto una categoria di utenza, come le persone senza auto, sarebbe un abuso che nessuna legge prevede"