Centro Bignamini: posti per il servizio civile

Svolgere il servizio civile accanto ai pazienti fragili del Centro Bignamini, rendendosi utili per il prossimo. Questa l’opportunità che riserva la Fondazione Don Gnocchi a sei ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, per una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale. ‘In dialogo’ è il titolo del progetto che fa capo alla struttura di Falconara, finalizzato al miglioramento della qualità di vita e il benessere della persona fragile, potenziando la sfera relazionale e le autonomie e aumentando le occasioni di socialità e del tempo libero. I giovani volontari supporteranno il personale nella cura delle persone assistite, guidati da professionisti del settore. Il percorso sarà affiancato da un’intensa attività di formazione, con certificazione delle competenze acquisite e riconoscimento dei crediti e tirocini universitari.

Gli interessati potranno compilare la domanda online sul sito del servizio civile, entro le 14 del prossimo 15 febbraio. L’impegno dei giovani si articolerà in 25 ore settimanali ed è previsto un compenso mensile. La referente per il Bignamini di Falconara è Reana Di Girolamo, contattabile allo 071.9160971 o via mail a rdigirolamo@dongnocchi.it.