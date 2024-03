"Centro ingabbiato dal cantiere: insostenibile"

Durerà almeno fino al 31 dicembre il cantiere partito a novembre per recuperare Palazzo Campana in pieno centro storico esteso anche a piazza Dante a Osimo. Una notizia che ha fatto già adirare residenti e commercianti che non hanno creduto alle loro orecchie nell’apprenderlo. La rabbia dei residenti, dopo un mese esatto dall’inizio del cantiere, è riesplosa in tutto il suo fragore. "Il silenzio dell’attuale Amministrazione comunale è irrispettoso verso i residenti del centro storico. A gennaio il Comune ci ha fatto pagare il permesso residenti intero, nonostante nei mesi successivi, ha eliminato più della metà dei parcheggi disponibili – polemizza un residente -. Ogni giorno spuntano divieti e cantieri proprio come funghi: da ultimi questi in via Campana e l’imminente cantiere per 15 giorni in via Marcelletta. Non è stata tolta l’alta rotazione, costringendoci a pagare ulteriori ticket nonostante la metà dei parcheggi fruibili, non è stata istituita una zona ztl temporanea per soli residente né alcun tipo di "convenzione" o agevolazione. Il cantiere in piazza Dante rimarrà almeno fino a fine anno ma abbiamo visto di questi tempi come può essere falsa la scadenza legata a dei lavori di ristrutturazione (soprattutto di un palazzo storico come l’Istituto Campana)". Un altro aggiunge: "E’ una situazione veramente difficile che va gestita. Propongo che i parcheggi delle piazze Leopardi e Dante siamo riservati esclusivamente ai residenti". Un altro dice: "Abitando in piazza Leopardi, non posso che essere d’accordo se non altro per la durata dei lavori. Hanno reso gratuito il maxiparcheggio durante le feste natalizie, possono renderlo ora per i clienti delle attività in centro storico. Se torno a casa dopo essere stato fuori 12 ore per lavoro, mi piacerebbe avere il parcheggio disponibile, anche perché, è stato pagato per intero due mesi fa ma ad oggi, tutto tace". La questione dei lavori dell’istituto ha evidenziato il problema annoso della carenza di parcheggi in centro. Gli stalli disponibili in centro sommati ai posti auto del maxiparcheggio sono attualmente in numero inferiore rispetto a quelli degli abbonamenti fatti dai residenti del centro. Altro problema, segnalato sempre dai cittadini, quello delle tante auto che, di sera in piazza e anche davanti allospedale "Ss. Benvenuto e Rocco", sostano impunemente sugli stalli disabili. Un fatto che fa invocare un maggior intervento degli agenti della Municipale.

Silvia Santini