Centro senza auto, ci siamo quasi La minoranza: "Sia solo una prova"

Continua la polemica per la pedonalizzazione parziale del centro di Castelfidardo tanto dibattuta in Consiglio comunale. "Nonostante gli appelli dei gruppi politici e dei commercianti, il sindaco annuncia trionfante che i tempi sono maturi e che la piazza verrà pedonalizzata (in realtà solo parzialmente perché il transito delle auto rimarrà) – afferma il gruppo di minoranza Solidarietà popolare –. Contestualmente, per recuperare parcheggi, verrà spostato il capolinea degli autobus da Porta Marina (non si sa ancora dove) e via Matteotti verrà resa a senso unico in uscita. Per fare tutto questo e modificare la segnaletica sono stati stanziati 30mila euro, oltre ai soldi già spesi (così dicono) per acquistare gli arredi che verranno posizionati in piazza. Pur condividendo l’idea di riqualificare e rendere più bella e vivibile la piazza, come forza politica ribadiamo la nostra contrarietà al fatto che una decisione così importante sia stata presa in maniera affrettata e unilaterale". L’auspicio del gruppo è uno: "Ad oggi, fine maggio, nessuno ha ancora visto il progetto che il sindaco aveva promesso di presentare pubblicamente alla cittadinanza e, ancor più grave, nessuno sa dove si è deciso di dirottare gli autobus e come verrà garantito l’accesso al centro a chi vuole continuare ad usufruire del trasporto pubblico locale. Ci chiediamo inoltre che senso abbia togliere dalla piazza i parcheggi lasciando il transito delle auto, se l’obiettivo è tutelare i pedoni. Ci auguriamo almeno che la Giunta consideri questa scelta come una prova".