"Centro sportivo, a febbraio torno e compro il terreno"

Tony Tiong tornerà ad Ancona a febbraio per sistemare ogni questione rimasta in sospeso sul centro sportivo. Prima il passaggio dal notaio per l’acquisizione dell’area e poi la presentazione alla città del progetto. "Adesso siamo più concentrati per raggiungere l’obiettivo della quota salvezza – ha detto Tiong –. Tornerò ad Ancona dopo la metà di febbraio, mi incontrerò nuovamente con il sindaco Silvetti e procederemo con l’acquisto del terreno". Mister Tiong ha anche specificato: "Non c’è nessun problema, stiamo pianificando, solo questioni burocratiche". "Il presidente sta per ripartire, non c’è tempo di fare l’acquisizione in questa circostanza – ha aggiunto l’amministratore delegato, Roberta Nocelli –. Ma mister Tiong e il sindaco Silvetti si sono parlati in videocall e hanno concordato di vedersi dopo la metà di febbraio per fissare date e quant’altro". "Prima acquisteremo il terreno e poi presenteremo il progetto alla città – ha concluso Tiong –. Il progetto è molto bello, sicuramente, certo dovremo rivedere alcuni dettagli". Il centro sportivo dell’Ancona Sports Center è stato presentato agli sponsor e alla stampa prima di Natale: il progetto dello studio tecnico Renzi prevede la realizzazione in un primo step dei due campi in sintetico e dell’edificio che li collega, quindi gli altri due campi in erba naturale e l’edificio dedicato. In un terzo step la realizzazione di tutte le attività collaterali, hotel, foresteria, ristorante, caffetteria, eccetera. Lo scorso mese di dicembre si è provveduto al frazionamento catastale dell’area, in questo mese si sarebbe dovuto procedere con l’acquisto dell’area da parte dell’Ancona Sport Center, società di proprietà di mister Tiong. Ma gli impegni del patron e, pare, alcuni impicci di natura burocratica hanno fatto slittare per febbraio il passaggio di mano dell’area di Passo Varano.

g. p.