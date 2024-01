"Centro sportivo Saline lasciato nel degrado"

Unione Civici Marche ha denunciato il degrado e la fatiscenza del centro Saline. "Un degrado mai visto prima e che conferma le fortissime criticità, in termini di mancanza di iniziative, superficialità, disinteressamento e doppiopesismo politico messo in campo dal responsabile delle politiche sportive, che evidentemente non fa controlli dove dovrebbe e non garantisce l’interesse pubblico alla riqualificazione e al decoro di uno strategico impianto pubblico – spiegano Roberto Paradisi e Maurizio Mugianesi -. Politiche che, purtroppo, violano il patto tra gli elettori e la compagine di centro destra che ben altro aveva scritto nel proprio programma. La società che gestisce il centro sportivo delle Saline, società di cui la Uisp è anima e motore, doveva realizzare, nell’ambito del progetto di finanza approvato, una serie di lavori (iniziando fin dal 2020, termine poi prorogato all’infinito) per circa 930 mila euro, comprensivi di sicurezza sui lavori e iva. Così le coperture delle Saline cedono in un quadro di oggettivo e desolante degrado, le aree sportive vengono dismesse, i patti violati (i campi da tennis dovevano restare aperti fin dal 2022 tutto l’inverno!), i lavori di riqualificazione dimenticati".