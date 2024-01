"Centrodestra unito per governare la città"

La città è chiamata alle urne il 9 giugno per votare il nuovo sindaco al governo della città per i prossimi cinque anni. Partiti e movimenti civici si stanno organizzando. "Stiamo lavorando per una coalizione ampia, politica e civica, per riconquistare il comune di Osimo. Questo appuntamento elettorale è il principale per la provincia di Ancona – dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli -. Molto si è lavorato in questi mesi per raggiungere l’obiettivo di un’amministrazione dinamica e costruttiva. I partiti del centrodestra hanno deciso di presentarsi innanzi agli elettori e di aprire un dialogo costruttivo con i movimenti civici che animano lo scenario osimano. Il tutto per favorire la costituzione di un’ampia coalizione. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e i partiti di centro della nostra coalizione hanno assunto questa decisione ben sapendo che la scelta di intavolare un dialogo con i movimenti civici può rappresentare la via maestra per liberare Osimo dalla cappa in cui è stata catapultata a seguito di scelte amministrative che hanno impedito la crescita della città in tutti i settori".

Sarebbe la prima volta perché cinque anni fa Fratelli d’Italia sostenne Maria Grazia Mariani che si presentò candidato sindaco con la civica Difendi Osimo e Forza Italia "abbracciò" il candidato Dino Latini delle Liste civiche. La Lega corse da sola con Alberto Maria Alessandrini, oggi unico a sedere in Consiglio.

Ufficiale a oggi l’accordo tra Pd e Movimento cinque stelle e la corsa delle Liste civiche con il candidato Sandro Antonelli, scelto alle primarie invocate, per i democrat, dal vicesindaco Paola Andreoni. "In passato una serie di errori ha consentito alla Sinistra di arrivare al Municipio di Osimo, mostrando tutta la loro incapacità amministrativa in questi lunghi 10 anni – continua Ciccioli -. Non siamo interessati a semplici accordi di potere ma a una coalizione in cui ciascuno dovrà partecipare nell’interesse degli osimani. Proporremo un programma con obiettivi concreti, realizzabili e imprescindibili per Osimo, che poggerà su una proposta di candidati autorevoli e competenti alla carica di consigliere comunale e, soprattutto, nella futura composizione della Giunta che, siamo certi, governerà Osimo per i prossimi cinque anni".

Silvia Santini