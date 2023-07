Cerreto d'Esi, 30enne ubriaco causa un incidente e si ferisce: denunciato

Cerreto d'Esi (Ancona), 31 luglio 2023 – Ubriaco causa un incidente contro una vettura in sosta: si ferisce e finisce nei guai. È accaduto nel finesettimana a Cerreto d'Esi dove un trentenne residente fuori provincia, in pieno giorno, ha provocato un sinistro con il suo motorino, urtando contro una macchina in sosta. Nella carambola ha riportato lievi ferite. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno disposto esami di primo e secondo livello all'ospedale Profili di Fabriano: per il trentenne è emerso un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi su litro, oltre due volte il consentito. Per questo l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e il motociclo sequestrato. A Fabriano, invece, alle 3:00 di notte, la pattuglia del Radiomobile ha sorpreso un trentenne del comprensorio nei pressi di un'attività commerciale di Fabriano. Sull'uomo gravava un provvedimento Dacur firmato da questore di Ancona Cesare Capocasa. Il trentenne nonostante il divieto del Daspo si trovava nelle immediate vicinanze di un locale con la sua macchina. Per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri.