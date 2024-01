Cerreto d’Esi a sorpresa. Battuta la capolista Grifoni

La vera sorpresa di questa prima giornata dell’anno, l’ultima del girone di andata, la fa il fanalino di coda Cerreto d’Esi battendo la capolista umbra Grifoni (3-2). Ringrazia l’Audax Senigallia che, vincendo in casa del Gadtch Perugia (4-9) accorcia le distanze dalla prima della classe, rimanendo sola al secondo posto. Il Corinaldo batte il Cus Ancona a domicilio (3-6), ma gli universitari si qualificano ugualmente al primo turno di Coppa Italia insieme a Recanati, Audax e Grifoni. Nel testacoda di giornata ad avere la meglio è il Cerreto d’Esi (Gasparri, Lippera, Leite). "Questa vittoria è frutto di una buona prestazione contro una squadra forte, con individualità di spicco. – le parole del tecnico cerretese, Marco Bettelli- La classifica è ancora difficile, ma la società si sta muovendo, soprattutto dopo la perdita di Bicaj e Sarli, giocatori cardine nello scacchiere pensato all’inizio. Nota positiva, nella distinta di sabato c’erano nove giocatori nati negli anni 2000 e cinque Under contro i tre classe 2000 dei Grifoni, ed è una considerazione importante da fare, perché vuol dire che il Cerreto sta lavorando bene nel settore giovanile". Festeggia l’Audax Senigallia grazie alla tripletta di Benigni, le doppiette di Piersimoni e Toppi e i centri di Paludo e Antronaco. Il Cus Ancona subisce la prima sconfitta casalinga di stagione con un Corinaldo deciso a risollevarsi da una classifica che non gli rende giustizia. Per il Corinaldo gol di Campolucci, Pettinari E., Micci, Bacchiocchi, Mancini e un autogol. Per il Cus Ancona doppietta di Quercetti e gol di Astuti. Altri risultati: Etabeta Fano- Cus Macerata 3-5, Recanati-Rieti 3-2, Spes Spello-Sangiorgio 15-8. Classifica 11°g Grifoni 24, Audax Senigallia 22, Recanati 20, Cus An 18, Rieti 17, Corinaldo, Etabeta Fano 15, Gadtch 14, Cus Mc 13, Sangiorgio 12, Spes 11, Cerreto d’Esi 9.

Alice Mazzarini