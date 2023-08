Cerreto d'esi, senza patente guia auto sotto sequestro e priva di assicurazione

Cerreto d’esi (Ancona), 30 agosto 2023 - Senza patente si mette alla guida dell’automobile sottoposta a sequestro amministrativo e priva di assicurazione: nei guai una ragazza di 25 anni di Cerreto d’Esi. La giovane donna è incappata nei controlli dei carabinieri della compagnia di Fabriano. I militari scoperte tutte le infrazioni e il fatto che la donna guidava pur essendo la validità della patente di guida sospesa è stata denunciata e dovrà pagare una multa piuttosto salata. L’auto le è stata confiscata e la sua patente è stata revocata. Ma non è tutto: in tarda serata, durante un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri di Fabriano hanno denunciato un 63enne fabrianese poiché mentre era alla guida di un'autovettura di sua proprietà, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Risultato: il sessantenne si è visto ritirata la patente di guida per il rifiuto. Oltre alla denuncia il mezzo è stato sequestrato amministrativamente.