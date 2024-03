Cesaroni pronto per il terzo mandato: "Me lo chiedono anche i cittadini"

Dopo due mandati da vicesindaco e altrettanti da sindaco Andrea Cesaroni annuncia la ricandidatura per il terzo mandato, con la stessa lista sindaca ma con metà dei componenti uscenti e 6 nuovi volti. "Quello che mi ha convinto ad andare avanti – spiega Cesaroni – è la volontà di portare a termine quanto avviato. Grazie al Pnrr e ai numerosi bandi vinti abbiamo realizzato e stiamo realizzando dei nuovi contenitori ma non abbiamo terminato perchè ora vanno riempiti con dei contenuti. Anche i due anni di buco dovuto alla pandemia mi ha spinto a ricandidarmi come mi hanno chiesto gli stessi cittadini". Nella lista, "che non ha il sostegno di partiti" restano Giuliano Gasparini, Rossano Basili, Paola Rango, Salvatore Costanzo, Rosita Pirani e Silvano Bronzini. Lasciano invece gli assessori uscenti Gioia Santarelli, Gianfranco Amburgo e Veronica Sassaroli che ha già lasciato il ruolo "per motivi personali". L’altra metà della lista è "definita" ma non viene svelata. Forse in attesa del 6 aprile quando come nel 2019, la consiglera uscente di opposizione Federica Carbonari tenterà lo sgambetto. Snocciolati i progetti in corso tra cui il nuovo parcheggio appena fuori dal centro per liberare la piazza dalle auto, Cesaroni svela una novità: l’ampliamento da parte di VivaServizi (8 milioni di euro) del depuratore che si trova accanto al parco Fluviale: servirà dagli attuali 5 a 11 Comuni. "Arpam e Ast monitorano il progetto e abbiamo avuto rassicurazioni sugli impatti odorigeni. Realizzeranno un nuovo parco di 2 ettari" aggiunge il sindaco. sa. fe.