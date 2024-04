Che errore Cella, . Spagnoli sale in cattedra

Perucchini 6: incolpevole sul vantaggio del Sestri, poi la solita sicurezza.

Barnabà 6,5: partita attenta su Forte e di sostegno all’attacco, in apertura di ripresa salva sulla riga la conclusione di Forte.

Cella 5: clamoroso il suo errore che manda in porta Omoregbe, un’incertezza che gli toglie certezze anche successivamente.

Pasini 6,5: vero baluardo della difesa dorica, sfrutta la sua esperienza in tutte le circostanze in cui serve. Martina 6: non è al meglio e si vede, gioca con il freno a mano tirato, in difficoltà sugli spunti di Podda. Ha il merito di procurare il rigore.

Agyemang 7: alla prima occasione realizza il gol. Un finale di campionato in grande crescita.

Clemente 6: mette al centro palloni importanti e gioca con la consueta generosità finendo coi crampi. (Marenco ng).

Prezioso 7: dalla sua azione l’assist per il gol di Saco, giocatore indispensabile nel centrocampo dorico. (Vogiatzis ng).

Basso 6: lotta, combatte, corre ovunque ma pecca di precisione, nei passaggi come al tiro.

Giampaolo 6: una gara di sacrificio spesso lontano dalla porta. (Energe ng: pochi minuti, quanto basta per mangiarsi un gol).

Saco 7: settimo centro stagionale, quando lui c’è pesa sempre sull’economia del gioco dorico.

Spagnoli 8: marcato a vista, nel primo tempo non incide. Poi nella ripresa il rigore e il sontuoso assist per Agyemang.

All. Boscaglia 7: indovina il cambio del modulo con una formazionerimaneggiata e la squadra risponde presente. Nella ripresa dai cambi riceve le necessarie energie per condurre in porto la vittoria.

g.p.