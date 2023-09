Chiama l’ambulanza ma ormai è tardi: il piccolo nasce prima di arrivare in ospedale Una 25enne della Costa d'Avorio ha avvertito le contrazioni prematuramente e ha chiamato il numero di emergenza. Il bimbo è nato in ambulanza a Santa Maria Nuova e entrambi sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso. Il piccolo starebbe bene.