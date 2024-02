Chiaravalle, gioia finale. Il primato non si tocca

Il derby marchigiano si tinge di rosanero. La vittoria dell’Atletico Chiaravalle sul Futsal Prandone (2-3) permette alle ragazze di Nicolò Molinelli di mantenere la vetta solitaria. Al Pala Gioioso di Monteprandone, in campo la capolista e la terza forza del campionato. Le padrone di casa partono a razzo, tanto che a pochissimi secondi dall’inizio del match è Patacca ad avere la prima palla gol, ma Moczik si fa trovare subito pronta. Le chiaravallesi provano a riorganizzarsi ripartendo dal giro palla, ma le ascolane, ben organizzate in difesa, cercano di alzare il baricentro del gioco: Giuva prima e Gaspari poi fanno tremare la porta ospite. Al 5’ è la rosanero Donati che prova a replicare, ma la palla si spegne sull’esterno della rete; ci prova poco dopo Loth da fuori area, ma Sciannamea respinge.

Le pantere chiaravallesi iniziano a guadagnare centimetri, provando a colpire in contropiede. A quattro dal termine del primo tempo, Venturini, da rimessa laterale, serve Nicoletti Pini che sulla fascia destra salta Felicetti e fa partite un diagonale che batte Sciannamea. 0-1, fine primo tempo. Al rientro, l’Atletico è ancora più affamato di vittoria. Ci pensa Taioli a portare il risultato sullo 0-2, rubando palla a centrocampo e, a tu per tu con l’estremo difensore ascolano, insaccare con precisa freddezza. Sembra fatta, ma il Futsal Prandone non ci sta, infatti accorcia con Felicetti. Da qui l’assedio delle ascolane è sempre più insistente e, complice un angolo delle rosanero battuto male, scatta il contropiede delle locali che con Faini portano il risultato sul 2-2.

A tre minuti dalla fine sembra tutto ruotare a favore delle monteprandonesi, ma il Chiaravalle cerca le ultime forze per tornare in vantaggio. E le trova. Venturini, imbeccata da capitan Magnanti segna il 2-3 mettendo la parola fine a un derby bellissimo.

MONTEPRANDONE: Sciannamea, Severini, Gaspari, Patacca, Giuva, Faini, Bruni, Piergallini, Angelini, Felicetti, Schiavi, Gentili. All. Barboni

ATLETICO : Moczik, Magnanti, Donati, Loth, Nicoletti Pini, Venturini, De Brito, Lanzarotti, Taioli, Cea, Ferroni. All. Molinelli. Reti: 4’23’’pt Nicoletti Pini; 14’24’’st Taioli, 12’31’’st Felicetti, 3’31’’st Faini, 1’14’’st Venturini. Altri risultati: Montesilvano- San Michele 1-7, Città di Taranto-Levante 1-1, Molfetta-Chieti 3-4, Altamura-Woman Taranto 1-1. Classifica 14esima giornata: Atletico Chiaravalle 35, Altamura 29, Virtus San Michele 21, Woman Taranto, Prandone 19, Molfetta, Chieti 16, Città di Taranto 15, Levante 14, Pucetta 13, Montesilvano 0.

Alice Mazzarini